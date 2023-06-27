Сорокин не смог стать лучшим вратарем НХЛ по итогам минувшего сезона

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял второе место в голосовании, определившем обладателя награды «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги.
Сорокин набрал в голосовании 70 очков и опередил американца Коннора Хеллебайка из «Виннипег Джетс» (32 очка), однако уступил голкиперу «Бостон Брюинз» Линусу Улльмарку, набравшему 127 очков.
«Бостон» проиграл в четвертьфинале Восточной конференции, уступив в серии «Флориде Пантерз».
В восьмерке лучших вратарей еще трое россиян: Андрей Василевский («Тампа-Юэй Лайтнинг»), Александру Георгиев («Колорадо Эвеланш») и Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).
В активе Сорокина 62 матча регулярного чемпионата, в шести из которых российский голкипер оставил свои ворота «сухими». В плей-офф Сорокин провел шесть игр.