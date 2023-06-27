Переживший инсульт по ходу сезона Летанг завоевал «Билл Мастертон Трофи»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи», приза, который ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

В минувшем сезоне 36-летний Летанг за четыре недели пережил смерть отца и перенес второй за карьеру инсульт, но смог вернуться на лед. В 64 матчах сезона он забросил 12 шайб и сделал 29 голевых передач, войдя при этом в десятку лучших защитников по среднему игровому времени.

Летанг стал третьим игроком «Пингвинз», удостоенным этой премии и первым с 1993 года. Предыдущим хоккеистом был Марио Лемье.