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Переживший инсульт по ходу сезона Летанг завоевал «Билл Мастертон Трофи»

Награда вручается хоккеисту, продемонстрировавшему высокое спортивное мастерство.
27 июня 2023 08:29
автор: Александр Евграфов

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг стал обладателем награды «Билл Мастертон Трофи», приза, который ежегодно вручается хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

В минувшем сезоне 36-летний Летанг за четыре недели пережил смерть отца и перенес второй за карьеру инсульт, но смог вернуться на лед. В 64 матчах сезона он забросил 12 шайб и сделал 29 голевых передач, войдя при этом в десятку лучших защитников по среднему игровому времени.

Летанг стал третьим игроком «Пингвинз», удостоенным этой премии и первым с 1993 года. Предыдущим хоккеистом был Марио Лемье.

источник: NHL (НХЛ)
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