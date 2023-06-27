Макдэвид догнал Александра Овечкина по числу призов лучшему игроку НХЛ

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем приза «Харт Мемориал Трофи». Он вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне Макдэвид стал лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром лиги, набрав 153 очка (64 гола и 89 передач) в 82 матчах. Для канадца эта награда стала третьей в карьере. Столько же у россиянина Александра Овечкина и еще четырех хоккеистов, выступающих в НХЛ

Рекорд по числу призов принадлежит Уэйну Гретцки, который девять раз

Макдэвид также стал обладателем награды «Тед Линдсей Эворд», которая вручается наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона НХЛ. Она вручена ему в четвертый раз в карьере.