Национальная хоккейная лига назвала лучшего тренера сезона

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери стал обладателем премии «Джек Адам Эворд», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Приз вручается Ассоциацией журналистов лиги тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. На награду были номинированы Дэйв Хакстол («Сиэтл») и Линди Рафф («Нью-Джерси»).

Нынешний обладатель Кубка Стэнли главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди не был в числе номинантов.

В минувшем сезоне «Бостон» установил рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате, а также завоевал Президентский кубок. Команда набрала 135 очков в 82 встречах. Однако в плей-офф «Бостон» потерпел поражение в первом круге от «Флориды Пантерз» в серии со счетом 3-4.