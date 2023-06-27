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Континентальная хоккейная лига представила календарь регулярного чемпионата

Лига поставит рекорд по игровым дням в сезоне.
27 июня 2023 11:15
автор: Александр Евграфов

Континентальная хоккейная лига представила календарь регулярного чемпионата сезона-2023/24 года.

Все команды-участники проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней составит 165, что является рекордом национальных первенств.

Чемпионат стартует 1 сентября 2023 года в Москве на «ЦСКА Арене» матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Ак Барсом».

В сезоне запланирована единственная большая пауза на Неделю Звезд Хоккея и Кубок Первого канала, которая продлится с 8 по 18 декабря. До нее команды проведут 98 игровых дней подряд. Матч звезд КХЛ запланирован на 9 и 10 декабря.

Новогодний перерыв составит три дня — с 31 декабря по 2 января. Расписание составлено таким образом, чтобы равномерно распределить матчи по дням. В среднем каждый день в чемпионате будет проходить пять матчей. Регулярный чемпионат продлится по 26 февраля 2024 года и включит в себя 782 матча.

источник: КХЛ
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