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Стали известны даты проведения плей-офф Кубка Гагарина в 2024 году

В следующем сезоне изменен принцип проведения турнира.
27 июня 2023 11:20
автор: Александр Евграфов

Континентальная хоккейная лига представила схему проведения плей-офф Кубка Гагарина и даты матчей.

Плей-офф пройдёт с 29 февраля по 29 апреля 2024 года. Первый раунд по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдёт деление команд на две группы.

Согласно новой схеме проведения плей-офф, в первой группе сыграют лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвёртой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой.

Пары второй группы будут сформированы так: первая команда Востока против четвёртой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.

источник: КХЛ
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