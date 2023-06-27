КХЛ объявила о дате и месте проведения Матча всех звезд Лиги

Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги состоится 9 и 10 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте лиги.

Ранее КХЛ представила календарь регулярного чемпионата предстоящего сезона. Для проведения Матча всех звезд и последующих игр сборных в регулярном чемпионате выделена пауза с 8 по 18 декабря.

Матч звезд КХЛ 2022 года состоялся с 10 по 11 декабря 2022 года в Челябинске на домашней арене «Трактора». В финале команда дивизиона Боброва обыграла сборную дивизиона Харламова со счетом 7:6.