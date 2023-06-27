В ИИХФ извинились за невключение россиянина Мичкова в материал о драфте НХЛ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф принес извинения за невключение Матвея Мичкова в материал о предстоящем драфте НХЛ.

«Это была ошибка. Поскольку Россия и Белоруссия не принимают активного участия в деятельности ИИХФ, автор сделал такой выбор. Я лично попросил автора материала коротко и дипломатично добавить туда Мичкова. Приносим свои извинения», - приводит слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня текущего года на домашней площадке «Нэшвилл Предаторз» в одноименном городе.

В сезоне-2022/2023 Мичков, права на которого принадлежат СКА, выступал за «Сочи» на правах аренды. За «барсов» он сыграл 27 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков.