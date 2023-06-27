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Шестеркин объяснил, почему Сорокин проиграл Улльмарку в голосовании за приз лучшему вратарю НХЛ

В другой номинации российский голкипер был выше.
27 июня 2023 19:54
автор: Максим Скороходов

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин объяснил, как его коллега по амплуа Илья Сорокин из «Айлендерс» проиграл голкиперу «Бостона» Линусу Улльмарку в голосовании «Везина Трофи» за звание лучшего вратаря, при этом опередив оппонента в премии «Харт Трофи» за самого ценного игрока НХЛ.

«В первом случае голосовала пресса, а во втором — генменеджеры. Возможно, лучшие друзья вратарей — это журналисты? Стоит об этом задуматься.

А вообще голосование на «Харт Трофи» — это показатель того, какой наибольший вклад внес игрок в то, что его клуб попал в плей-офф. Ведь Сорокин набрал больше всех очков среди вратарей. Он провел шикарный сезон, помог «Айлендерс» выйти в плей-офф. И он вполне заслуженно мог забирать «Везина Трофи». По крайней мере, если бы решение принимал конкретно я — разумеется, приз уже давно бы получил Сорока», - приводит «Матч ТВ» слова Шестеркина.

Сорокин набрал в голосовании «Везины Трофи» 70 очков и опередил американца Коннора Хеллебайка из «Виннипег Джетс» (32 очка), однако уступил Улльмарку, набравшему 127 очков.

В восьмерке лучших вратарей еще трое россиян: Андрей Василевский («Тампа-Юэй Лайтнинг»), Александру Георгиев («Колорадо Эвеланш») и Шестеркин.

На премии «Харт Трофи» Сорокин набрал 127 очков, а Улльмарк - 61.

В активе Сорокина 62 матча регулярного чемпионата, в шести из которых российский голкипер оставил свои ворота «сухими». В плей-офф Сорокин провел шесть игр.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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