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Чемпион мира Бурмистров объяснил, почему выбрал «Спартак», а не отъезд в НХЛ

Хоккеист подписал контракт с красно-белыми.
27 июня 2023 21:15
автор: Александр Шульгин

Нападающий московского «Спартака» Никита Бурмистров объяснил, почему решил продолжить карьеру в стане красно-белых, а не уехать в НХЛ.

«Была возможность уехать в НХЛ, но все взвесили и решили переехать в Москву, в «Спартак». Главный тренер команды Алексей Жамнов был заинтересован в этом, так как он позвал меня в «Спартак», - приводит слова хоккеиста ТАСС.

Напомним, Бурмистров подписал соглашение со «Спартаком» после того, как закончился его контракт с магнитогорским «Металлургом», и он стал свободным агентом.

В составе сборной России Никита становился чемпионом мира, а также завоевывал бронзовые награды первенства планеты. Кроме того, он известен в НХЛ по выступлениям за »Атланту», «Виннипег», «Аризону» и «Ванкувер».

источник: ТАСС
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