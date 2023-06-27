В НХЛ сообщили, когда стартует следующий сезон

Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила расписание регулярного чемпионата сезона-2023/2024.

Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. «Вегас» сыграет с «Сиэтлом», «Нэшвилл» встретится с «Тампой», а «Чикаго» — с «Питтсбургом».

Всего в следующем сезоне пройдет 1312 матчей регулярного чемпионата. Завершится сезон 19 апреля.

В минувшем сезоне обладателем Кубка Стэнли стал «Вегас», обыгравший «Флориду» в финальной серии со счетом 4-1.