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Глава IIHF заявил, что в России «устраивают бурю в стакане воды» из-за неупоминания Мичкова в статье

Российский хоккеист является одним из главных талантов драфта НХЛ.
28 июня 2023 09:25
автор: Максим Скороходов

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что в России чрезмерно переживают из-за невключения нападающего Матвея Мичкова в статью о драфте новичков НХЛ.

«Не устраивайте бурю в стакане воды», - приводит «Матч ТВ» слова Тардифа.

Напомним, ранее Тардиф заявил, что попросит автора статьи добавить в нее Мичкова.

Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня текущего года на домашней площадке «Нэшвилл Предаторз» в одноименном городе.

В сезоне-2022/2023 Мичков, права на которого принадлежат СКА, выступал за «Сочи» на правах аренды. За «барсов» он сыграл 27 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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