Потенциальный первый номер драфта НХЛ-2023 поделился ожиданиями от церемонии

Канадский нападающий Коннор Бедард поделился ожиданием от предстоящего Драфта НХЛ.

Ряд экспертов считает, что 17-летнего хоккеиста выберут под первым номером.

«Если бы мeня выбрали под первым номeром, это было бы потрясающе. Но нeзависимо от того, будете ли вы выбраны в пeрвом или в любом другом раундe, играть в НХЛ — это мечта. Если я получу эту чeсть, это будет нерeально, я был бы очень благодарeн людям, которые помогли мнe в этом», — приводит пресс-служба НХЛ слова Бедарда.

Добавим, что первым будет выбирать «Чикаго».

Добавим, что Бедард выигрывал в составе сборной молодежный и юниорский чемпионаты мира.