ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Потенциальный первый номер драфта НХЛ-2023 поделился ожиданиями от церемонии

Первый раунд состоится в ночь с 28 на 29 июня в Нэшвилле.
28 июня 2023 10:32
автор: Александр Поволоцкий

Канадский нападающий Коннор Бедард поделился ожиданием от предстоящего Драфта НХЛ.

Ряд экспертов считает, что 17-летнего хоккеиста выберут под первым номером.

«Если бы мeня выбрали под первым номeром, это было бы потрясающе. Но нeзависимо от того, будете ли вы выбраны в пeрвом или в любом другом раундe, играть в НХЛ — это мечта. Если я получу эту чeсть, это будет нерeально, я был бы очень благодарeн людям, которые помогли мнe в этом», — приводит пресс-служба НХЛ слова Бедарда.

Добавим, что первым будет выбирать «Чикаго».

Добавим, что Бедард выигрывал в составе сборной молодежный и юниорский чемпионаты мира.

источник: NHL (НХЛ)
Глава IIHF заявил, что в России «устраивают бурю в стакане воды» из-за неупоминания Мичкова в статье
Российский хоккеист является одним из главных талантов драфта НХЛ.
28.06.2023 09:25
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Нью-Джерси» обменял Шаранговича в «Калгари»
«Нью-Джерси» обменял Шаранговича в «Калгари»
Хоккеист играл за «дьяволов» с 2018 года.
28.06.2023 08:48
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Российский форвард Дадонов продлил контракт с «Далласом»
Российский форвард Дадонов продлил контракт с «Далласом»
Хоккеист выступает за «звезд» с февраля 2023 года.
28.06.2023 08:11
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
В НХЛ сообщили, когда стартует следующий сезон
В НХЛ сообщили, когда стартует следующий сезон
В первый игровой день состоятся три встречи.
27.06.2023 22:59
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Чемпион мира Бурмистров объяснил, почему выбрал «Спартак», а не отъезд в НХЛ
Хоккеист подписал контракт с красно-белыми.
27.06.2023 21:15
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шестеркин объяснил, почему Сорокин проиграл Улльмарку в голосовании за приз лучшему вратарю НХЛ
В другой номинации российский голкипер был выше.
27.06.2023 19:54
Хоккей
автор: Максим Скороходов
В ИИХФ извинились за невключение россиянина Мичкова в материал о драфте НХЛ
Матвей по прогнозам будет выбран в топ-10.
27.06.2023 19:32
Хоккей
автор: Александр Кожевников
IIHF вновь «забыла» упомянуть российских хоккеистов
На этот раз в обзоре, посвященном предстоящему драфту в НХЛ.
27.06.2023 15:20
Хоккей
автор: Александр Евграфов
КХЛ объявила о дате и месте проведения Матча всех звезд Лиги
В минувшем году звездный матч принимал Челябинск.
27.06.2023 12:08
Хоккей
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.