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«Спартак» объявил о переходе из «Динамо» защитника Зайцева

Красно-белые заключили с хоккеистом долгосрочный контракт
28 июня 2023 12:18
автор: Александр Евграфов

Защитник «Динамо» Егор Зайцев перешел в «Спартак», сообщается в Telegram-канале красно-белых.

Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на три сезона. «Спартак» получил спортивные права на игрока в обмен на денежную компенсацию.

В Континентальной хоккейной лиге Зайцев выступал только за «Динамо», провел 331 матч, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 37 результативными передачами. В минувшем сезоне на счету хоккеиста было 35 матчей и 3 (1+2) набранных очка. В плей-офф защитник выходил лишь однажды, не отметившись результативными действиями. Показатель полезности игрока обороны составил «+15».

источник: ХК «Спартак»
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