Международная федерация хоккея назвала состав групп чемпионата мира-2024

Международная федерация хоккея окончательно определилась с составами групп чемпионата мира 2024 года, которые пройдет чешских городах Острава и Прага.

Группа А: США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша

Группа В: Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Матчи группы А пройдут в Остраве, а группы В - в Праге.

Напомним, что сборные России и Белоруссии не примут участие в турнире по решению Международной федерации хоккея.