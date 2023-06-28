Международная федерация хоккея назвала состав групп чемпионата мира-2024

Международная федерация хоккея окончательно определилась с составами групп чемпионата мира 2024 года, которые пройдет чешских городах Острава и Прага.
Группа А: США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша
Группа В: Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания.
Матчи группы А пройдут в Остраве, а группы В - в Праге.
Напомним, что сборные России и Белоруссии не примут участие в турнире по решению Международной федерации хоккея.
источник: IIHF