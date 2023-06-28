КХЛ проведет выставочный матч в Улан-Баторе

Минспорт России совместно с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) работает над организацией и проведением выставочного матча в столице Монголии, Улан-Баторе, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Глава ведомства находится с визитом в Баку, где встретился со своим монгольским коллегой. Матыцин отметил, что накоплен немалый опыт двустороннего сотрудничества с Монголией.

«Монгольские спортсмены участвовали в международном турнире «Дети Азии», а российские фигуристы организовывали серию показательных выступлений для монгольских болельщиков, эти шоу вызвали значительный интерес. Совместно с КХЛ прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе», - цитирует Матыцина сайт Минспорта РФ.

В свою очередь, монгольский министр заявил, что готов приложить все усилия, чтобы мероприятия прошли на высшем уровне.