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КХЛ проведет выставочный матч в Улан-Баторе

Вопрос прорабатывается на уровне министерства спорта России
28 июня 2023 14:55
автор: Александр Евграфов

Минспорт России совместно с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) работает над организацией и проведением выставочного матча в столице Монголии, Улан-Баторе, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Глава ведомства находится с визитом в Баку, где встретился со своим монгольским коллегой. Матыцин отметил, что накоплен немалый опыт двустороннего сотрудничества с Монголией.

«Монгольские спортсмены участвовали в международном турнире «Дети Азии», а российские фигуристы организовывали серию показательных выступлений для монгольских болельщиков, эти шоу вызвали значительный интерес. Совместно с КХЛ прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе», - цитирует Матыцина сайт Минспорта РФ.

В свою очередь, монгольский министр заявил, что готов приложить все усилия, чтобы мероприятия прошли на высшем уровне.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
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