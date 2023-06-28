Билялетдинов объяснил, почему Зарипов не вошел в тренерский штаб «Ак Барса»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что у самого опытного игрока чемпионатов России Даниса Зарипова нет желания работать тренером.

«В конце мая команду принимал глава Татарстана Рустам Минниханов. Во время встречи я спросил у Зарипова о возможной работе тренером. Оказалось, что такого желания у него нет. Но это нормально. Профессия тренера довольна специфичная, это даже не ежедневный, а ежечасный труд. Не каждый хочет работать в этой должности. И не каждый может», - цитирует Билялетдинова официальный сайт КХЛ.

42-летний Зарипов является самым опытным игроком чемпионатов России, он сыграл 1324 игры и пять раз завоевывал Кубок Гагарина (трижды с «Ак Барсом» и дважды с «Металлургом»). В составе национальной сборной трижды становился чемпионом мира. В феврале Зарипов объявил о завершении игровой карьеры и о том, что остается в «Ак Барсе», чтобы передать игрокам свой опыт.