Стал известен потолок зарплат в НХЛ в новом сезоне

Инсайдер Национальной хоккейной лиги Эллиотт Фридман сообщил, что потолок зарплат в НХЛ официально установлен на отметке $ 83,5 млн. Об этом журналист написал в своих соцсетях.

В прошлом сезоне потолок зарплат составлял $ 82,5 млн. При этом пол был установлен на уровне 61 миллиона долларов.

К сезону-2025/2026 планировали поднять потолок до суммы около $ 92 млн.

Ранее стало известно, что новый сезон в НХЛ начнется 10 октября 2023 года. В первый игровой день состоятся три матча.