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Генменеджер «Каролины» высказался о возможностях клуба выбрать российских хоккеистов на драфте-2023

Первый раунд церемонии пройдет в ночь с 28 на 29 июня.
28 июня 2023 17:47
автор: Глеб Шевяков

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал, планирует ли команда выбирать российских игроков на предстоящем драфте НХЛ.

«Мы открыты для лучших. Паспорт значения не имеет. Опять же, сейчас выбрав игрока из любой страны, вы все равно не увидите его в ближайшие несколько лет. К тому же, мир может сильно измениться. Я думаю, самое важное — это понимать потенциал игрока. Мы больше беспокоимся о том, будет ли этот хоккеист в топ-6 нападения нашей команды или защитником первых двух звеньев и тому подобное», — приводит слова Уодделла The Hockey News.

Добавим, что драфт НХЛ 2023 года пройдет с 28 по 29 июня текущего года на домашней арене «Нэшвилл Предаторз» в одноименном городе. Российский форвард Мичков является претендентом на выбор под первыми номерами. Нападающий Даниил Бут и защитник Дмитрий Симашев могут быть выбраны в 20 начальных драфт-пиках.

источник: The Hockey News
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