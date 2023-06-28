Агент бывшего форварда СКА Гусева рассказал о поиске клуба для хоккеиста

Хоккейный агент Александр Черных рассказал о будущем Никиты Гусева.

«Сейчас мы смотрим на то, что будет происходить на рынке свободных агентов НХЛ, от этого и планируем отталкиваться. Если говорить про КХЛ, то Гусеву интересны клубы московского региона. Однако на сегодняшний день ни с одним клубом КХЛ мы не вступали в переговоры по Никите. Нужно чёткое понимание по ситуации с НХЛ. Думаю, что вопрос решится где-то после начала июля», - приводит слова Черных «Чемпионат».

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Гусев сыграл 37 матчей, набрав 49 (23+26) очков. В плей-офф Кубка Гагарина он набрал 12 (5+7) очков в 13 встречах.