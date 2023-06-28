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Федерация хоккея России сменит главного тренера национальной сборной

Контракт действующего истекает 30 июня.
28 июня 2023 18:29
автор: Александр Евграфов

Федерация хоккея России и главный тренер национальной сборной Алексей Жамнов не будут продлевать контракт, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным журналистов, вопрос продления пребывания Жамнова на посту главного тренера команды даже не рассматривался. Контракт с ним истекает 30 июня.

Сборная России под руководством Жамнова завоевала серебро Олимпиады‑2022 в Пекине. Из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) команда не смогла принять участие в чемпионате мира. В марте этого года Жамнов был назначен главным тренером московского «Спартака».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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