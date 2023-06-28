Российский форвард «Эдмонтона» Костин готов продолжить свою карьеру в КХЛ

Хоккейный агент Александр Черных высказался о будущем нападающего Клима Костина.

«Клима ждут в «Авангарде». Мы с ним недавно встречались в Москве, буквально несколько дней назад. Поговорили, Костин высказал свои пожелания. Если не сложится в НХЛ, то он готов рассмотреть предложение от омичей, которым принадлежат права на хоккеиста в КХЛ», - приводит слова Черных «Чемпионат».

В минувшем сезоне плей-офф Национальной хоккейной лиги в составе «Эдмонтон Ойлерз» Костин провел 12 матчей, набрав 5 (3+2) очков. В регулярном чемпионате НХЛ он принял участие в 57 матчах, набрав 21 (11+10) очко.