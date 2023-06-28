Агент голкипера «Чикаго» Худобина заявил о том, что его клиент готов к возращению в КХЛ

Агент Александр Черных оценил вероятность возвращения Антона Худобина в КХЛ.

«Ждём и смотрим команды, которым необходимы опытные вратари. Изучаем рынок, сам Антон тоже погружён в процесс, общаемся с ним. Худобин готов к возращению в КХЛ», - приводит слова Черных «Чемпионат».

Напомним, по ходу сезона-2022/23 Худобин был обменян «Даллас Старз» в «Чикаго Блэкхокс», однако в итоге провел в НХЛ всего один матч.

36-летний россиянин является воспитанником магнитогорского «Металлурга».