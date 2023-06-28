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Агент голкипера «Чикаго» Худобина заявил о том, что его клиент готов к возращению в КХЛ

Вратарь покинул Россию в 2013 году.
28 июня 2023 20:32
автор: Александр Кожевников

Агент Александр Черных оценил вероятность возвращения Антона Худобина в КХЛ.

«Ждём и смотрим команды, которым необходимы опытные вратари. Изучаем рынок, сам Антон тоже погружён в процесс, общаемся с ним. Худобин готов к возращению в КХЛ», - приводит слова Черных «Чемпионат».

Напомним, по ходу сезона-2022/23 Худобин был обменян «Даллас Старз» в «Чикаго Блэкхокс», однако в итоге провел в НХЛ всего один матч.

36-летний россиянин является воспитанником магнитогорского «Металлурга».

источник: Чемпионат.com
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