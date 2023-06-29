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Впервые за 22 года в первом раунде драфта НХЛ выбраны сразу два российских защитника

Мероприятие прошло в ночь с 28 на 29 июня.
29 июня 2023 08:36
автор: Александр Шульгин

Впервые за 22 года в первом раунде драфта НХЛ выбраны сразу два российских защитника.

«Колорадо Эвеланш» под общим 31-м номером призвало в свои ряды хоккеиста системы омского «Авангарда» Михаила Гуляева, а игрок ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев продолжит карьеру в «Аризоне Койотис», которая забрала его под шестым номером.

Кроме того, также впервые с 2001 года в числе первых 12 выбранных игроков оказалось сразу трое россиян: в последний раз такое случалось, когда Илья Ковальчук уходил в «Атланту Трэшерз», Александр Свитов - в «Тампа-Бэй Лайтнинг», а Станислав Чистов стал игроком «Аризоны».

Тогда все трое оказались в топ-5.

источник: «Советский спорт»
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