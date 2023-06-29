Мичков, выбранный на драфте «Филадельфией»: важно завершить цель, который ставил передо мной отец

Нападающий Матвей Мичков, который был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером драфта НХЛ, высказался о вкладе отца в свою карьеру.

«Я хотел бы поблагодарить свою семью, папу, маму, брата. Моя жизнь такая только благодаря им. Мой отец был бы очень горд за меня и мою работу. Я горд тем, где я нахожусь. С юных лет папа работал над моей игрой. Большая заслуга в том, что я нахожусь здесь, принадлежит моему покойному отцу.

Я ненавижу проигрывать, это знают все. Я собираюсь сделать все, что в моих силах. Буду работать усердно. Сейчас мне важно завершить цель, который ставил передо мной отец - выиграть Кубок Стэнли», - приводит слова Мичкова Sportsnet.