«Авангард» объявил о назначении нового председателя совета директоров

Стало известно имя нового председателя совета директоров омского «Авангарда».
Как сообщает клубная пресс-служба «ястребов», им стал Михаил Аверин, сменивший на этом посту Александра Крылова.
Об Аверине известно, что он является выпускником Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина и дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат юридических наук.
В настоящее время специалист обеспечивает правовое сопровождение инвестиционных проектов, а также взаимодействие с органами государственной власти в группе компаний «Газпром нефть».
источник: ХК «Авангард»