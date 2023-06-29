«Авангард» объявил о назначении нового председателя совета директоров

Стало известно имя нового председателя совета директоров омского «Авангарда».

Как сообщает клубная пресс-служба «ястребов», им стал Михаил Аверин, сменивший на этом посту Александра Крылова.

Об Аверине известно, что он является выпускником Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина и дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат юридических наук.

В настоящее время специалист обеспечивает правовое сопровождение инвестиционных проектов, а также взаимодействие с органами государственной власти в группе компаний «Газпром нефть».