ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Нападающий Барбашев продлил контракт с «Вегасом» на 5 лет: известна зарплата хоккеиста

27-летний форвард сходу завоевал с новым клубом Кубок Стэнли.
29 июня 2023 12:51
автор: Максим Скороходов

«Вегас» объявил о продлении контракта с нападающим Иваном Барбашевым.

Новое соглашение рассчитано на 5 лет, российский хоккеист будет получать 5 млн долларов за сезон.

«Он в расцвете сил. Мы отказались от хорошего молодого игрока, чтобы приобрести его и выиграли Кубок Стэнли. Барбашев был большой частью этого триумфа, мы хотели сохранить его», - приводит пресс-служба НХЛ слова генерального менеджера «Вегаса» Келли Маккриммона.

Барбашев пополнил состав «Голден Найтс» в феврале 2023 года. За «Вегас» он провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 16 (6+10) очков, и 22 матча в Кубке Стэнли, забросив в плей-офф семь шайб и сделав 11 голевых передач.

источник: NHL (НХЛ)
Стала известна зарплата Павла Порядина в «Спартаке»
Спортсмен подписал трехлетний контракт.
29.06.2023 12:40
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Авангард» объявил о назначении нового председателя совета директоров
«Авангард» объявил о назначении нового председателя совета директоров
В клубе произошли серьезные перемены.
29.06.2023 10:08
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Мичков, выбранный на драфте «Филадельфией»: важно завершить цель, которую ставил передо мной отец
Матвей был выбран на драфте под общим седьмым номером.
29.06.2023 09:57
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Впервые за 22 года в первом раунде драфта НХЛ выбраны сразу два российских защитника
Впервые за 22 года в первом раунде драфта НХЛ выбраны сразу два российских защитника
Мероприятие прошло в ночь с 28 на 29 июня.
29.06.2023 08:36
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Агент голкипера «Чикаго» Худобина заявил о том, что его клиент готов к возращению в КХЛ
Вратарь покинул Россию в 2013 году.
28.06.2023 20:32
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Российский форвард «Эдмонтона» Костин готов продолжить свою карьеру в КХЛ
Хоккеист выступает в НХЛ с прошлого года.
28.06.2023 19:29
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Тампа-Бэй» обменяла обладателя Кубка Стэнли в «Колорадо»
«Тампа» обменяла игрока на драфт-пик.
28.06.2023 18:57
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Федерация хоккея России сменит главного тренера национальной сборной
Контракт действующего истекает 30 июня.
28.06.2023 18:29
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Агент бывшего форварда СКА Гусева рассказал о поиске клуба для хоккеиста
Ранее игрок покинул петербургскую команду.
28.06.2023 18:20
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.