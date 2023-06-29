Нападающий Барбашев продлил контракт с «Вегасом» на 5 лет: известна зарплата хоккеиста

«Вегас» объявил о продлении контракта с нападающим Иваном Барбашевым.

Новое соглашение рассчитано на 5 лет, российский хоккеист будет получать 5 млн долларов за сезон.

«Он в расцвете сил. Мы отказались от хорошего молодого игрока, чтобы приобрести его и выиграли Кубок Стэнли. Барбашев был большой частью этого триумфа, мы хотели сохранить его», - приводит пресс-служба НХЛ слова генерального менеджера «Вегаса» Келли Маккриммона.

Барбашев пополнил состав «Голден Найтс» в феврале 2023 года. За «Вегас» он провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 16 (6+10) очков, и 22 матча в Кубке Стэнли, забросив в плей-офф семь шайб и сделав 11 голевых передач.