Владимир Плющев: «Филадельфия» подходит Мичкову по менталитету

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о «Филадельфии Флайерз», которая выбрала Матвея Мичкова на драфте НХЛ.

«Филадельфия» — неплохой вариант для старта в НХЛ. Это команда, которая соответствует внутреннему менталитету Матвея.

Есть ли вероятность, что Мичков вновь уйдёт в аренду? Для него это будет лучший вариант. Он будет иметь достаточно игрового времени, сможет ярче себя проявить и больше импровизировать на площадке», - приводит слова Плющева «Спорт день за днем».

Напомним, «Филадельфия» выбрала Мичкова под общим седьмым номером на драфте НХЛ — 2023.

В сезоне-2022/2023 Мичков, права на которого принадлежат СКА, выступал за «Сочи» на правах аренды. За «барсов» он сыграл 27 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков.