Мичков заявил, что изначально хотел попасть в «Филадельфию»

Российский нападающий Матвей Мичков дал комментарий после того, как «Филадельфия» выбрала его на драфте под седьмым номером.

- Очень счастлив, что меня выбрала именно «Филадельфия». Правда, я хотел попасть именно в эту команду. Там работают хорошие люди. С первого же собеседования мы сошлись характерами, было приятно с ними беседовать. Мне эта команда вообще очень сильно симпатична. Я в детстве смотрел много матчей «Филадельфии», - приводит «Матч ТВ» слова хоккеиста.

Напомним, минувший сезон Мичков закончил в «Сочи» на правах аренды. Форвард провел 27 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков. При этом права на игрока принадлежат питерскому СКА.