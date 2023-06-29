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Мичков заявил, что изначально хотел попасть в «Филадельфию»

В ночь на 29 июня состоялся драфт НХЛ-2023.
29 июня 2023 16:00
автор: Максим Скороходов

Российский нападающий Матвей Мичков дал комментарий после того, как «Филадельфия» выбрала его на драфте под седьмым номером.

- Очень счастлив, что меня выбрала именно «Филадельфия». Правда, я хотел попасть именно в эту команду. Там работают хорошие люди. С первого же собеседования мы сошлись характерами, было приятно с ними беседовать. Мне эта команда вообще очень сильно симпатична. Я в детстве смотрел много матчей «Филадельфии», - приводит «Матч ТВ» слова хоккеиста.

Напомним, минувший сезон Мичков закончил в «Сочи» на правах аренды. Форвард провел 27 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков. При этом права на игрока принадлежат питерскому СКА.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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