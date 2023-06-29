Яшкин рассказал, когда Овечкин может превзойти рекорд Гретцки 

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин оценил шансы российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.

«Овечкин – это просто машина. Смесь таланта и трудолюбия, которые замечательно сошлись друг с другом. Такой игрок в мире только один, и таких больше не будет. Я не сомневаюсь, что Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки. Я думаю, это займёт по времени не дольше двух сезонов. Через года два он точно этого добьется. Мы все с нетерпением ждем, это будет исторический момент», – приводит слова 30-летнего хоккеиста «Татар-информ».

Напомним, что за свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Для того, чтобы превзойти достижение Уйэна Греткци российскому форварду осталось забить 73 гола, так как на счету бывшего игрока сборной Канады – 894 шайбы.