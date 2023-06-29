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Стала известна причина обмена Костина в «Детройт»

Россиянин покинул «Эдмонтон Ойлерз».
29 июня 2023 21:14
автор: Александр Шульгин

Стали известны подробности обмена российского форварда Клима Костина в «Детройт Ред Уингз».

По информации журналистов The Athletic, причиной расставания россиянина с «Эдмонтон Ойлерз» стали финансовые разногласия. Костин хотел получать не менее 1,75 миллионов долларов в год, в идеале рассчитывая на два. Клуб же не был готов платить больше 1,5 миллионов.

Напомним, вместе с Костиным «Эдмонтон» отдал в «Детройт» Кайлера Ямамото.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Клим провел 57 очков, в которых набрал 21 (11+10) очков. В плей-офф Кубка Стэнли на счету форварда 12 встреч и пять (3+2) очков.

источник: The Athletic
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