Стала известна причина обмена Костина в «Детройт»

Стали известны подробности обмена российского форварда Клима Костина в «Детройт Ред Уингз».

По информации журналистов The Athletic, причиной расставания россиянина с «Эдмонтон Ойлерз» стали финансовые разногласия. Костин хотел получать не менее 1,75 миллионов долларов в год, в идеале рассчитывая на два. Клуб же не был готов платить больше 1,5 миллионов.

Напомним, вместе с Костиным «Эдмонтон» отдал в «Детройт» Кайлера Ямамото.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Клим провел 57 очков, в которых набрал 21 (11+10) очков. В плей-офф Кубка Стэнли на счету форварда 12 встреч и пять (3+2) очков.