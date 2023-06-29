Сборная Чехии по хоккею отправила главного тренера Ялонена в отставку

Стало известно об увольнении Кари Ялонена с должности главного тренера хоккейной сборной Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея страны.

Сообщается, что финского специалиста на посту наставника сменил Радим Рулик, который ранее тренировал молодежную сборную Чехии. Под его руководством команда стала финалистом молодежного чемпионата мира-2023. Вместе с чехом в тренерской штаб сборной вошли Марек Жидлицки, Иржи Калоус и Ондржей Павелец.

Напомним, Ялонен был назначен на пост главного тренера сборной Чехии в марте 2022 года. В том же году чешские хоккеисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира, однако в нынешнем сезоне неудачно выступили на турнире, заняв лишь восьмое место.