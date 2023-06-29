ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Клубы НХЛ задрафтовали 19 российских игроков

Россия заняла четвертое место по этому показателю.
29 июня 2023 22:05
автор: Александр Шульгин

На завершившемся драфте клубы НХЛ выбрали в общей сложности 19 российских игроков.

Из них сразу пятеро попробуют свои силы в «Каролине Харрикейнз»:

6. «Аризона» — Дмитрий Симашев (защитник, «Локомотив»)

7. «Филадельфия» — Матвей Мичков (нападающий, СКА)

12. «Аризона» — Даниил Бут (нападающий, «Локомотив»)

31. «Колорадо» — Михаил Гуляев (защитник, «Авангард»)

44. «Чикаго» — Роман Канцеров (нападающий, «Металлург»)

80. «Калгари» — Айдар Суниев (нападающий, «Пентиктон Вис»)

87. «Филадельфия» — Егор Заврагин (вратарь, «Югра»)

100. «Каролина» — Александр Рыков (нападающий, «Трактор»)

110. «Монреаль» — Богдан Конюшков (защитник, «Торпедо»)

126. «Каролина» — Станислав Яровой (нападающий, «Витязь»)

142. «Питтсбург» — Михаил Ильин (нападающий, «Северсталь»)

144. «Монреаль» — Евгений Волохин (вратарь, «Югра»)

155. «Колорадо» — Никита Ишимников (защитник, «Автомобилист»)

158. «Каролина» — Руслан Хажеев (вратарь, «Трактор»)

163. «Каролина» — Тимур Муханов (нападающий, «Северсталь»)

176. «Калгари» — Егор Егоров (вратарь, «Динамо»)

202. «Сент-Луис» — Никита Сысуев (нападающий, «Спартак»)

203. «Сан-Хосе» — Егор Римашевский (нападающий, «Динамо»)

222. «Каролина» — Егор Вельмакин (вратарь, «Буран»).

Напомним, что впервые с 2001 года сразу три россиянина оказались в топ-7 драфта.

источник: «Советский спорт»
Сборная Чехии по хоккею отправила главного тренера Ялонена в отставку
Сборная Чехии по хоккею отправила главного тренера Ялонена в отставку
63-летний специалист руководил командой с весны прошлого года.
29.06.2023 21:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Стала известна причина обмена Костина в «Детройт»
Стала известна причина обмена Костина в «Детройт»
Россиянин покинул «Эдмонтон Ойлерз».
29.06.2023 21:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Российский форвард Клим Костин перешел из «Эдмонтона» в «Детройт»
Российский форвард Клим Костин перешел из «Эдмонтона» в «Детройт»
«Нефтяники» продали «крыльям» двух хоккеистов.
29.06.2023 18:53
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Яшкин рассказал, когда Овечкин может превзойти рекорд Гретцки 
Разница заброшенных шайб между канадским и российскими хоккеистами составляет 72 гола.
29.06.2023 17:11
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Мичков заявил, что изначально хотел попасть в «Филадельфию»
В ночь на 29 июня состоялся драфт НХЛ-2023.
29.06.2023 16:00
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Владимир Плющев: «Филадельфия» подходит Мичкову по менталитету
Матвея выбрали на драфте НХЛ под седьмым номером.
29.06.2023 13:35
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Нападающий Барбашев продлил контракт с «Вегасом» на 5 лет: известна зарплата хоккеиста
Нападающий Барбашев продлил контракт с «Вегасом» на 5 лет: известна зарплата хоккеиста
27-летний форвард сходу завоевал с новым клубом Кубок Стэнли.
29.06.2023 12:51
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Стала известна зарплата Павла Порядина в «Спартаке»
Спортсмен подписал трехлетний контракт.
29.06.2023 12:40
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Авангард» объявил о назначении нового председателя совета директоров
«Авангард» объявил о назначении нового председателя совета директоров
В клубе произошли серьезные перемены.
29.06.2023 10:08
Хоккей
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.