Клубы НХЛ задрафтовали 19 российских игроков

На завершившемся драфте клубы НХЛ выбрали в общей сложности 19 российских игроков.
Из них сразу пятеро попробуют свои силы в «Каролине Харрикейнз»:
6. «Аризона» — Дмитрий Симашев (защитник, «Локомотив»)
7. «Филадельфия» — Матвей Мичков (нападающий, СКА)
12. «Аризона» — Даниил Бут (нападающий, «Локомотив»)
31. «Колорадо» — Михаил Гуляев (защитник, «Авангард»)
44. «Чикаго» — Роман Канцеров (нападающий, «Металлург»)
80. «Калгари» — Айдар Суниев (нападающий, «Пентиктон Вис»)
87. «Филадельфия» — Егор Заврагин (вратарь, «Югра»)
100. «Каролина» — Александр Рыков (нападающий, «Трактор»)
110. «Монреаль» — Богдан Конюшков (защитник, «Торпедо»)
126. «Каролина» — Станислав Яровой (нападающий, «Витязь»)
142. «Питтсбург» — Михаил Ильин (нападающий, «Северсталь»)
144. «Монреаль» — Евгений Волохин (вратарь, «Югра»)
155. «Колорадо» — Никита Ишимников (защитник, «Автомобилист»)
158. «Каролина» — Руслан Хажеев (вратарь, «Трактор»)
163. «Каролина» — Тимур Муханов (нападающий, «Северсталь»)
176. «Калгари» — Егор Егоров (вратарь, «Динамо»)
202. «Сент-Луис» — Никита Сысуев (нападающий, «Спартак»)
203. «Сан-Хосе» — Егор Римашевский (нападающий, «Динамо»)
222. «Каролина» — Егор Вельмакин (вратарь, «Буран»).
Напомним, что впервые с 2001 года сразу три россиянина оказались в топ-7 драфта.