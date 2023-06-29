Клубы НХЛ задрафтовали 19 российских игроков

На завершившемся драфте клубы НХЛ выбрали в общей сложности 19 российских игроков.

Из них сразу пятеро попробуют свои силы в «Каролине Харрикейнз»:

6. «Аризона» — Дмитрий Симашев (защитник, «Локомотив»)

7. «Филадельфия» — Матвей Мичков (нападающий, СКА)

12. «Аризона» — Даниил Бут (нападающий, «Локомотив»)

31. «Колорадо» — Михаил Гуляев (защитник, «Авангард»)

44. «Чикаго» — Роман Канцеров (нападающий, «Металлург»)

80. «Калгари» — Айдар Суниев (нападающий, «Пентиктон Вис»)

87. «Филадельфия» — Егор Заврагин (вратарь, «Югра»)

100. «Каролина» — Александр Рыков (нападающий, «Трактор»)

110. «Монреаль» — Богдан Конюшков (защитник, «Торпедо»)

126. «Каролина» — Станислав Яровой (нападающий, «Витязь»)

142. «Питтсбург» — Михаил Ильин (нападающий, «Северсталь»)

144. «Монреаль» — Евгений Волохин (вратарь, «Югра»)

155. «Колорадо» — Никита Ишимников (защитник, «Автомобилист»)

158. «Каролина» — Руслан Хажеев (вратарь, «Трактор»)

163. «Каролина» — Тимур Муханов (нападающий, «Северсталь»)

176. «Калгари» — Егор Егоров (вратарь, «Динамо»)

202. «Сент-Луис» — Никита Сысуев (нападающий, «Спартак»)

203. «Сан-Хосе» — Егор Римашевский (нападающий, «Динамо»)

222. «Каролина» — Егор Вельмакин (вратарь, «Буран»).

Напомним, что впервые с 2001 года сразу три россиянина оказались в топ-7 драфта.