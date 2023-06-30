ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

«Не каждому по полечу». В «Филадельфии» объяснили выбор Мичкова на драфте

Хоккеист отправится покорять НХЛ.
30 июня 2023 08:12
автор: Александр Шульгин

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Брир прокомментировал выбор клубом российского нападающего Матвея Мичкова на прошедшем драфте.

«Мы чувствуем, что когда он будет готов приехать в НХЛ, то может стать игроком, делающим разницу. Мы задавали ему действительно трудные вопросы, и полученные ответы нас удовлетворили.

Мы хотим получить игроков, которые не боятся играть в «Филадельфии», потому что, по правде говоря, играть тут порой непросто. Но если ты действуешь со страстью и даешь результат, это место может стать совершенно особенным. Фанаты уважают это. Но такой вызов не каждому по плечу», - приводит слова Брира пресс-служба лиги.

Напомним, Мичков был выбран под седьмым номером.

Впервые с 2001 года сразу три россиянина оказались в топ-12 драфта.

источник: NHL (НХЛ)
В «Монреале» рассказали, почему не выбрали Мичкова на драфте НХЛ-2023
У нападающего действующий контракт в КХЛ.
30.06.2023 08:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Клубы НХЛ задрафтовали 19 российских игроков
Россия заняла четвертое место по этому показателю.
29.06.2023 22:05
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Сборная Чехии по хоккею отправила главного тренера Ялонена в отставку
Сборная Чехии по хоккею отправила главного тренера Ялонена в отставку
63-летний специалист руководил командой с весны прошлого года.
29.06.2023 21:16
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Стала известна причина обмена Костина в «Детройт»
Стала известна причина обмена Костина в «Детройт»
Россиянин покинул «Эдмонтон Ойлерз».
29.06.2023 21:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Российский форвард Клим Костин перешел из «Эдмонтона» в «Детройт»
Российский форвард Клим Костин перешел из «Эдмонтона» в «Детройт»
«Нефтяники» продали «крыльям» двух хоккеистов.
29.06.2023 18:53
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Яшкин рассказал, когда Овечкин может превзойти рекорд Гретцки 
Разница заброшенных шайб между канадским и российскими хоккеистами составляет 72 гола.
29.06.2023 17:11
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Мичков заявил, что изначально хотел попасть в «Филадельфию»
В ночь на 29 июня состоялся драфт НХЛ-2023.
29.06.2023 16:00
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Владимир Плющев: «Филадельфия» подходит Мичкову по менталитету
Матвея выбрали на драфте НХЛ под седьмым номером.
29.06.2023 13:35
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Нападающий Барбашев продлил контракт с «Вегасом» на 5 лет: известна зарплата хоккеиста
Нападающий Барбашев продлил контракт с «Вегасом» на 5 лет: известна зарплата хоккеиста
27-летний форвард сходу завоевал с новым клубом Кубок Стэнли.
29.06.2023 12:51
Хоккей
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.