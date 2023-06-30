«Не каждому по полечу». В «Филадельфии» объяснили выбор Мичкова на драфте

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Брир прокомментировал выбор клубом российского нападающего Матвея Мичкова на прошедшем драфте.

«Мы чувствуем, что когда он будет готов приехать в НХЛ, то может стать игроком, делающим разницу. Мы задавали ему действительно трудные вопросы, и полученные ответы нас удовлетворили.

Мы хотим получить игроков, которые не боятся играть в «Филадельфии», потому что, по правде говоря, играть тут порой непросто. Но если ты действуешь со страстью и даешь результат, это место может стать совершенно особенным. Фанаты уважают это. Но такой вызов не каждому по плечу», - приводит слова Брира пресс-служба лиги.

Напомним, Мичков был выбран под седьмым номером.

Впервые с 2001 года сразу три россиянина оказались в топ-12 драфта.