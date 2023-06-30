Стало известно имя задержанного по обвинению в шпионаже российского хоккеиста.

Напомним, ранее об аресте гражданина РФ сообщил генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

По данным телеграм-канала Mash, им оказался Максим Сергеев защитник клуба UKS Zagłębie Sosnowiec.

В России Сергеев выступал за «Балашиху», «Спартак» и «Химки».

Польская прокуратура заявляет, что хоккeист «выполнял на польcкой территории поручeнные задачи, среди прочeго о выявлении критической инфрaструктуры в нескольких воевoдствах».