Зюзин: Мичков понимает, что его могли выбрать на драфте и выше

Экс-защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин высказался об итогах драфт-лотереи для российского нападающего Матвея Мичкова. Напомним, Матвей был выбран «Филадельфией» под седьмум общим номером.

«Удалось ли пообщаться с Мичковым после драфта? Да, уже поговорили. Матвей понимает, что в Нэшвилле мог уйти раньше. Например, на собеседовании очень активной была та же «Аризона», но Матвей сразу сказал о своих планах в КХЛ. Наверное, кого-то это охладило.

Я так понял, что Мичков очень доволен решением «Филадельфии», - приводит слова Зюзина Russia-Hockey.

Впервые с 2001 года сразу три россиянина оказались в топ-12 драфта.