МИД России выразило Польше решительный протест после задержания российского хоккеиста

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала комментарий по задержанию польскими властями гражданина РФ хоккеиста «Заглембе» Максима Сергеева.

«Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь. Как заявил прокурор Польши, это «14‑й случай ареста российских граждан». Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения», - приводит «Матч ТВ» слова Захаровой.

Польская прокуратура заявляет, что хоккeист «выполнял на польcкой территории поручeнные задачи, среди прочeго о выявлении критической инфрaструктуры в нескольких воевoдствах».

В России Сергеев выступал за «Балашиху», «Спартак» и «Химки».