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Уэйн Гретцки не включил Овечкина в список лучших крайних нападающих минувшего сезона НХЛ

Овечкин преследует Гретцки в списке бомбардиров в НХЛ.
Уэйн Гретцки не включил Овечкина в список лучших крайних нападающих минувшего сезона НХЛ
30 июня 2023 18:12
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки выбрал лучших левых крайних нападающих в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает Professional Hockey Writers Association (PHWA), в тройку кандидатов от Гретцки не попал российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Гретцки в трио лучших включил Джейсона Робертсона из «Даллас Старз», российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и вингера «Эдмонтон Ойлерз» Райана Ньюджент-Хопкинса.

Примечательно, что в этом голосовании сразу шесть человек поставили Овечкина на третье место.

Напомним, Овечкин занимает вторую позицию по количеству голов в истории НХЛ, преследуя именно Гретцки.

источник: «Советский спорт»
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