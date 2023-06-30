Легенда «Виннипега» покинет клуб после 13 лет выступлений за команду

«Виннипег Джетс» выкупил контракт лучшего бомбардира в своей истории 36-летнего нападающего Блейка Уилера.

Хоккеист покинет команду после 13 лет выступлений за «Виннипег». Он сыграл в 897 матчах, набрав 812 очков. Контракт американца со среднегодовой зарплатой 8,25 млн долларов по контракту, рассчитанному до окончания сезона-2023/2024. По данным журналиста Даррена Дрегера, штраф за выкуп контракта будет рассчитан на два сезона, в каждый из которых «Виннипег» выплатит $ 2,75 млн.

Также отмечается, что Уилер может перейти в состав «Даллас Старз».

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Уилер принял участие в 72 матчах, забросив 15 шайб и сделав 39 результативных передач при показателе полезности «-3».