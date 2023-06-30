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Матвей Мичков: хорошо, что меня выбрала именно «Филадельфия»

Матвей был выбран под седьмым общим номером.
30 июня 2023 18:54
автор: Александр Кожевников

Российский хоккеист Матвей Мичков прокомментировал итоги драфта НХЛ, в котором его выбрала «Филадельфия Флайерз».

«Я очень счастлив! Очень счастлив, что меня выбрала именно «Филадельфия»! Очень классно! Ожидал? Да, я знал. Я с первого собрания почувствовал, что это именно моя команда. Комфортно в ней находиться. Очень классно было, атмосферно. Почувствовал, что хорошо, что именно «Филадельфия». Почему именно она? Не знаю, просто нравится команда, люди, которые там работают», - приводит слова Мичкова «Чемпионат».

Мичков был выбран на драфте под общим седьмым номером.

В сезоне-2022/2023 Мичков, права на которого принадлежат СКА, выступал за «Сочи» на правах аренды. За «барсов» он сыграл 27 матчей, в которых набрал 20 (9+11) очков.

источник: Чемпионат.com
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