Олег Смирнов: конечно, президенту поддаются на хоккейных матчах, главу государства беречь надо

Президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель Ночной хоккейной лиги Олег Смирнов высказался о выступлениях Президента РФ Владимира Путина в хоккейных матчах.

«Каково это — играть против президента страны? Очень почётно и ответственно. Это большая мотивация.

Поддаются президенту или нет? Конечно, поддаются. Это же игра с элементами шоу. К тому же все осознают, что человек впервые встал на коньки в 60 лет. К этому надо относиться с уважением и пониманием, главу государства беречь», - приводит слова Смирнова официальный сайт КХЛ.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея.