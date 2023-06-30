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В «Аризоне» рассказали о будущем Бута и Симашева, выбранных на драфте

«Койотс» выбрали двух россиян.
30 июня 2023 23:46
автор: Александр Кожевников

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг высказался о Дмитрии Симашеве и Данииле Буте, которых клуб выбрал на драфте НХЛ.

«Для развития игроков будет полезно остаться им в «Локомотиве». Они в отличном коллективе, оба работают над прогрессом, и им незачем спешить сюда. Я уверен, что игрокам помогает, когда они из одной страны. Им проще разбираться в разных ситуациях, они оба вместе будут рабьотать над английским. Мы ради, что Бут и Симашев вместе оказались в нашей команде», - приводит слова Армстронга официальный сайт клуба.

источник: ХК «Аризона Койотс»
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