В «Аризоне» рассказали о будущем Бута и Симашева, выбранных на драфте

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг высказался о Дмитрии Симашеве и Данииле Буте, которых клуб выбрал на драфте НХЛ.

«Для развития игроков будет полезно остаться им в «Локомотиве». Они в отличном коллективе, оба работают над прогрессом, и им незачем спешить сюда. Я уверен, что игрокам помогает, когда они из одной страны. Им проще разбираться в разных ситуациях, они оба вместе будут рабьотать над английским. Мы ради, что Бут и Симашев вместе оказались в нашей команде», - приводит слова Армстронга официальный сайт клуба.