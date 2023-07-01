Орлов, Тарасенко и Варламов стали неограниченно свободными агентами

С 1 июля в НХЛ открывается рынок неограниченно свободных агентов.

В этот раз в нем оказались российские хоккеисты Дмитрий Орлов. Владимир Тарасенко, Семен Варламов, Антон Худобин, Артем Анисимов и Илья Самсонов.

Напомним, что Орлов был обменян «Вашингтон Кэпиталз» в «Бостон Брюинз» непосредственно накануне плей-офф, однако «мишки» вылетели в первом же раунде.

Тарасенко после долгих сезонов в «Сент-Луис Блюз», в составе которого он завоевывал Кубок Стэнли, ушел в «Нью-Йорк Рейнджерс», а Варламов в другом нью-йоркском клубе - «Айлендерс» уступил место в стартовом составе другому россиянину - Илье Сорокину.