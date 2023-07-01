«Аризона» сделала квалификационное предложение российскому голкиперу

«Аризона Койотс» сделала квалификационное предложение российскому голкиперу Ивану Просветову, сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, с сегодняшнего дня россиянин является ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне Просветов провел семь матчей в составе «койотов», в которых одержал четыре победы, а процент отраженных бросков составил 87,1. Коэффициент надежности голкипера - 4,07.

Напомним, ранее «Аризона» выбрала на драфте еще двоих россиян: защитника Дмитрия Симашева и форварда Даниила Бута.