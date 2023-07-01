«Барыс» заключил контракты с двумя вратарями

«Барыс» подписал соглашения с двумя голкиперами.

Как сообщает пресс-служба клуба из Астаны, контракт с Эдди Паскуале рассчитан на два года. С Никитой Бояркиным подписано двухсторонее соглашение также на два сезона.

В минувшем сезоне Паскуале провел за «Металлург» в регулярке 50 матчей, в которых одержал 23 победы с 92,7% отражённых бросков. В плей-офф на его счету десять встреч и четыре победы с 90,6% отражённых бросков.

В минувшем сезоне Бояркин выходил на лед в 33 матчах и отразил 90,6% бросков в створ.