Агент Овечкина рассказал, где хоккеист будет готовиться к новому сезону

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков рассказал о подготовке россиянина к новому сезону НХЛ.

«Александр пока еще не начал активные тренировки. Конкретный план тренировок пока тоже неизвестен. ВВашингтоне? Нет, конечно. В Москве», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что за свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Для того, чтобы превзойти достижение Уйэна Греткци российскому форварду осталось забить 73 гола, так как на счету бывшего игрока сборной Канады – 894 шайбы.