Клим Костин заключил контракт с «Детройтом»

Российский форвард Клим Костин подписал контракт с «Детройтом».

Как сообщает пресс-служба «Ред Уингз», с 24-летним хоккеистом заключено трудовое соглашение на два сезона. По информации источника, среднегодовая зарплата хоккеиста составит 2 миллиона долларов.

Отметим, что ранее Костин был обменян из «Эдмонтона», с которым не смог договориться о контракте. В сезоне-2022/23 нападающий принял участие в 69 матчах «Ойлерз», забросил 14 шайб и отдал 12 результативных передач.