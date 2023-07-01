В «Вашингтоне» отреагировали на то, что Мичкова на драфте выбрала «Филадельфия»

Ассистент генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни, в обязанности которого входит решения клуба на драфте, поделился мнением по поводу того, что российский форвард Матвей Мичков был задрафтован «Филадельфией Флайерз».

«Мичкова задрафтовала «Филадельфия»? Я думаю, что это было возможно. Вы пытаетесь прикинуть, какие команды могут забрать. Я подумал, что «Филадельфия» — один из тех клубов, которые могут встать и просто забрать его. Они это и сделали. Так что это не было неожиданностью, нет», — приводит слова Махоуни The Athletic.

Добавим, что Мичков был задрафтофан «Филадельфией» во время первого раунда под общим седьмым номером. «Вашингтон» шел следующим в очереди и получил права на форварда Райана Леонарда.

В прошедшем сезоне Мичков играл на правах аренды за «Сочи». В составе «барсов» он отыграл 27 встреч, в которых заработал 20 (9+11) очков. Права на игрока принадлежат СКА.