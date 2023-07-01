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Дмитрий Орлов высказался о своем будущем в НХЛ

В минувшем сезоне игрок выступал за «Бостон».
01 июля 2023 17:22
автор: Александр Поволоцкий

Российский защитник Дмитрий Орлов высказался относительно своего будущего в НХЛ.

Отметим, что сегодня у 31-летнего хоккеиста сегодня истек контракт с «Бостоном».

«На самом деле самое тяжелое — это неопределённость. Не знаешь, куда ты можешь поехать, так как нет разговоров. Ждёшь 1 июля — и тогда уже начнётся какое-то движение, звонки агенту. Я буду постоянно с ним на связи. Нам надо достаточно быстро решение принять, куда мы можем поехать», — заявил Орлов в эфире YouTube-канала НХЛ.

Напомним, Орлов в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги был обменян из «Вашингтона» в «Бостон». В составе «Брюинз» он набрал 17 (4+13) очков за 23 матча регулярного чемпионата НХЛ.

источник: NHL (НХЛ)
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