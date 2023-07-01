Обладатель Кубка Стэнли Бэбкок возглавил «Коламбус»

Бывший наставник «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок назначен на должность главного тренера «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает пресс-служба «мундиров».

Как утверждает источник, 60-летний специалист подписал двухлетний контракт с хоккейным клубом из штата Огайо.

Напомним, что последним местом работы Бэкбкока в Национальной хоккейной лиге был «Торонто», который он покинул в 2019 году. Ранее он тренировал «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз». «Крылья» под его руководством стали обладателями Кубка Стэнли в 2007 году. Он также руководил сборной Канады по хоккею в 2016 году.